Медведев назвал участников СВО хорошими психологами и предложил им удариться в политику

Медведев посоветовал бойцам СВО пойти в политику

16 октября 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

У военных тесть управленческие компетенции, а еще они являются хорошими психологами, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что у участников спецоперации на Украине есть хорошие компетенции для того, чтобы работать с людьми в качестве управленцев. Он охарактеризовал таких людей как «хороших психологов». «Фронт, война раскрывают в человеке невиданные качества, подчас героические, но в некоторых и подлые. Поэтому то, что они [участники СВО] хорошие психологи, у меня сомнений нет. Они способны работать с людьми, а любой депутат, любой руководитель должен уметь общаться с людьми», — подчеркнул Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии «Единая Россия». Его слова передает ТАСС. Медведев обозначил, что большинство военных в принципе не нуждаются в программе наставничества, так как уже имеют соответствующие компетенции для работы с людьми в качестве политиков. В России в настоящий момент реализуется программа «Время героев». Ее цель заключается в том, чтобы привить участникам СВО управленческие навыки. Программа действует по поручению российского президента Владимира Путина. По его словам, бойцы армии России должны стать новой элитой государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что у участников спецоперации на Украине есть хорошие компетенции для того, чтобы работать с людьми в качестве управленцев. Он охарактеризовал таких людей как «хороших психологов». «Фронт, война раскрывают в человеке невиданные качества, подчас героические, но в некоторых и подлые. Поэтому то, что они [участники СВО] хорошие психологи, у меня сомнений нет. Они способны работать с людьми, а любой депутат, любой руководитель должен уметь общаться с людьми», — подчеркнул Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии «Единая Россия». Его слова передает ТАСС. Медведев обозначил, что большинство военных в принципе не нуждаются в программе наставничества, так как уже имеют соответствующие компетенции для работы с людьми в качестве политиков. В России в настоящий момент реализуется программа «Время героев». Ее цель заключается в том, чтобы привить участникам СВО управленческие навыки. Программа действует по поручению российского президента Владимира Путина. По его словам, бойцы армии России должны стать новой элитой государства.