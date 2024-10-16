Медведев назвал участников СВО хорошими психологами и предложил им удариться в политику

Медведев посоветовал бойцам СВО пойти в политику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
У военных тесть управленческие компетенции, а еще они являются хорошими психологами, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что у участников спецоперации на Украине есть хорошие компетенции для того, чтобы работать с людьми в качестве управленцев. Он охарактеризовал таких людей как «хороших психологов».

«Фронт, война раскрывают в человеке невиданные качества, подчас героические, но в некоторых и подлые. Поэтому то, что они [участники СВО] хорошие психологи, у меня сомнений нет. Они способны работать с людьми, а любой депутат, любой руководитель должен уметь общаться с людьми», — подчеркнул Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии «Единая Россия». Его слова передает ТАСС. Медведев обозначил, что большинство военных в принципе не нуждаются в программе наставничества, так как уже имеют соответствующие компетенции для работы с людьми в качестве политиков.

В России в настоящий момент реализуется программа «Время героев». Ее цель заключается в том, чтобы привить участникам СВО управленческие навыки. Программа действует по поручению российского президента Владимира Путина. По его словам, бойцы армии России должны стать новой элитой государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что у участников спецоперации на Украине есть хорошие компетенции для того, чтобы работать с людьми в качестве управленцев. Он охарактеризовал таких людей как «хороших психологов». «Фронт, война раскрывают в человеке невиданные качества, подчас героические, но в некоторых и подлые. Поэтому то, что они [участники СВО] хорошие психологи, у меня сомнений нет. Они способны работать с людьми, а любой депутат, любой руководитель должен уметь общаться с людьми», — подчеркнул Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии «Единая Россия». Его слова передает ТАСС. Медведев обозначил, что большинство военных в принципе не нуждаются в программе наставничества, так как уже имеют соответствующие компетенции для работы с людьми в качестве политиков. В России в настоящий момент реализуется программа «Время героев». Ее цель заключается в том, чтобы привить участникам СВО управленческие навыки. Программа действует по поручению российского президента Владимира Путина. По его словам, бойцы армии России должны стать новой элитой государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...