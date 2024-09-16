Участник СВО, подполковник Александр Загайнов начал стажировку в полпредстве УрФО. Проходит он ее в рамках программы президента РФ Владимира Путина "Время героев". До конца сентября подполковник должен изучить особенности шести регионов округа, рассказал заместитель уральского полпреда Борис Кириллов.
"До конца сентября Александр Загайнов будет погружаться в деятельность полпредства, изучит специфику всех шести регионов УрФО. Кроме того, запланированы встречи с федеральными органами власти, а также силовыми структурами, которые представлены в округе", — подчеркнул Кириллов, его цитирует пресс-служба полпредства. Наставником Загайнова стал полпред Владимир Якушев.
На стажировку в Екатеринбург Загайнов приехал в конце июля, сразу же после окончания программы "Время героев". В течение четырех недель он изучал особенность работы мэрии и свердловского правительства.
Загайнов является уроженцем города Семипалатинск (Казахстан). Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, Тюменского госуниверситета и Общевойсковой академии ВС РФ им. Фрунзе. За мужество и отвагу был в 2023 году награжден орденом Мужества, в 2023 и в 2024 году медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Программа по обучению участников СВО «Время героев» реализуется в стране Высшей школой госуправления президентской академии. По словам Путина, бойцы армии России должны стать новой элитой государство — возглавлять регионы и самые крупные предприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!