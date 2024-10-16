Десантники в составе российской армии уничтожили немецкий танк Leopard на границе с Украиной под Курском. Об этом сообщил начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева».
«В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки Leopard в районе населенного пункта Беловоды [Сумская область]. Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк», — передает слова военнослужащего РИА Новости. Отмечается, что ликвидация танка позволила предотвратить возможное продвижение техники ВСУ.
С начала СВО Украина потеряла почти 40 танков Leopard, сообщал Business Insider. Издание также отмечало, что немецкие танки, оснащенные тяжелой броней, не являются непобедимыми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.