16 октября 2024

Российский десант расправился с немецким Leopard в боях под Курском. Видео

Уничтожение танка Leopard российскими десантниками под Курском попало на видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение Leopard позволило российским бойцам предотвратить возможное наступление техники ВСУ
Уничтожение Leopard позволило российским бойцам предотвратить возможное наступление техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Десантники в составе российской армии уничтожили немецкий танк Leopard на границе с Украиной под Курском. Об этом сообщил начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева».

«В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки Leopard в районе населенного пункта Беловоды [Сумская область]. Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк», — передает слова военнослужащего РИА Новости. Отмечается, что ликвидация танка позволила предотвратить возможное продвижение техники ВСУ.

С начала СВО Украина потеряла почти 40 танков Leopard, сообщал Business Insider. Издание также отмечало, что немецкие танки, оснащенные тяжелой броней, не являются непобедимыми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десантники в составе российской армии уничтожили немецкий танк Leopard на границе с Украиной под Курском. Об этом сообщил начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева». «В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки Leopard в районе населенного пункта Беловоды [Сумская область]. Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк», — передает слова военнослужащего РИА Новости. Отмечается, что ликвидация танка позволила предотвратить возможное продвижение техники ВСУ. С начала СВО Украина потеряла почти 40 танков Leopard, сообщал Business Insider. Издание также отмечало, что немецкие танки, оснащенные тяжелой броней, не являются непобедимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...