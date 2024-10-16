16 октября 2024

Business Insider подсчитал, сколько танков Leopard уничтожено с начала СВО

BI: Украина потеряла почти 40 танков Leopard с начала СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Точных данных о количестве уничтоженных танков Leopard нет
Точных данных о количестве уничтоженных танков Leopard нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала спецоперации России на Украине ВСУ потеряли почти 40 танков Leopard. Об этом сообщает издание Business Insider.

«„Леопарды“ — это мощные, очень способные танки с тяжелой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 „Леопардов“...», — подсчитал Business Insider.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. 

В ходе наступления ВСУ, начавшегося в июне 2023 года, украинская армия потеряла 11 танков Leopard в модификациях 2А4 и 2А6. Также только за сутки 12 октября 2024 года Киев потерял семь танков, включая два Leopard.

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С начала спецоперации России на Украине ВСУ потеряли почти 40 танков Leopard. Об этом сообщает издание Business Insider. «„Леопарды“ — это мощные, очень способные танки с тяжелой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 „Леопардов“...», — подсчитал Business Insider. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.  В ходе наступления ВСУ, начавшегося в июне 2023 года, украинская армия потеряла 11 танков Leopard в модификациях 2А4 и 2А6. Также только за сутки 12 октября 2024 года Киев потерял семь танков, включая два Leopard.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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