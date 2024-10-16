Business Insider подсчитал, сколько танков Leopard уничтожено с начала СВО

С начала спецоперации России на Украине ВСУ потеряли почти 40 танков Leopard. Об этом сообщает издание Business Insider.
«„Леопарды“ — это мощные, очень способные танки с тяжелой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 „Леопардов“...», — подсчитал Business Insider.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
В ходе наступления ВСУ, начавшегося в июне 2023 года, украинская армия потеряла 11 танков Leopard в модификациях 2А4 и 2А6. Также только за сутки 12 октября 2024 года Киев потерял семь танков, включая два Leopard.
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