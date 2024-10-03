Концерты ЛСП, Big Baby Tape и Lizer в Екатеринбурге под угрозой срыва

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, ночь музыки 2021, лсп, савченко олег
ЛСП планируют выступить в Екатеринбурге 16 ноября Фото:

В социальных сетях обсуждают обновленный «черный список» артистов, которым запрещено выступать в России из-за позиции по СВО. Называется 79 музыкантов, среди которых есть группа ЛСП, исполнители Big Baby Tape и Lizer — их концерты пройдут в Екатеринбурге в октябре и ноябре. Также в списке числятся артисты, которые уже отказались выступать на Урале, заметило URA.RU.

Данные опубликовало издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), в статье точные источники информации и авторы списка не указаны. По информации журналистов, в стоп-листе есть певица Дора — ее концерт на Урале переносили дважды, и группа «Комсомольск». Последние планировали петь в Екатеринбурге 13 марта, но затем выступление перенесли на октябрь, а позже вовсе отменили. В «черном» списке оказался и рэпер GONE. Fludd: с 4 октября выступление перенесли на 19 декабря — «в связи с болезнью артиста», заявила концертная площадка.

После этого некоторые фанаты из Екатеринбурга забеспокоились. В перечне «запрещенных» также оказались Big Baby Tape и Lizer — их концерты намечены на 20 октября, но об отмене и переносе пока речи не идет. Организатор выступления ЛСП — команда устроит шоу 16 ноября — заявил URA.RU, что следует «проверять ряд источников, тогда такие вопросы отпадут».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что об обновленном списке запрещенных артистов в РФ Кремлю неизвестно. По его словам, таких стоп-листов «много поддельных ходит».

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В социальных сетях обсуждают обновленный «черный список» артистов, которым запрещено выступать в России из-за позиции по СВО. Называется 79 музыкантов, среди которых есть группа ЛСП, исполнители Big Baby Tape и Lizer — их концерты пройдут в Екатеринбурге в октябре и ноябре. Также в списке числятся артисты, которые уже отказались выступать на Урале, заметило URA.RU. Данные опубликовало издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), в статье точные источники информации и авторы списка не указаны. По информации журналистов, в стоп-листе есть певица Дора — ее концерт на Урале переносили дважды, и группа «Комсомольск». Последние планировали петь в Екатеринбурге 13 марта, но затем выступление перенесли на октябрь, а позже вовсе отменили. В «черном» списке оказался и рэпер GONE. Fludd: с 4 октября выступление перенесли на 19 декабря — «в связи с болезнью артиста», заявила концертная площадка. После этого некоторые фанаты из Екатеринбурга забеспокоились. В перечне «запрещенных» также оказались Big Baby Tape и Lizer — их концерты намечены на 20 октября, но об отмене и переносе пока речи не идет. Организатор выступления ЛСП — команда устроит шоу 16 ноября — заявил URA.RU, что следует «проверять ряд источников, тогда такие вопросы отпадут». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что об обновленном списке запрещенных артистов в РФ Кремлю неизвестно. По его словам, таких стоп-листов «много поддельных ходит».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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