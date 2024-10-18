18 октября 2024

На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

МЧС: в Свердловской области 19 октября ожидается ветер до 25 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 19 октября ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«19 октября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели рекомендуют оставаться в помещении, закрыть окна и двери и убрать с балконов все вещи, которые может унести ветер. Также сотрудники МЧС рекомендуют не находится у линий электропередач и не парковать машины у деревьев.

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В Свердловской области 19 октября ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «19 октября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют оставаться в помещении, закрыть окна и двери и убрать с балконов все вещи, которые может унести ветер. Также сотрудники МЧС рекомендуют не находится у линий электропередач и не парковать машины у деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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