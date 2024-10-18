На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду
В Свердловской области 19 октября ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«19 октября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства.
Спасатели рекомендуют оставаться в помещении, закрыть окна и двери и убрать с балконов все вещи, которые может унести ветер. Также сотрудники МЧС рекомендуют не находится у линий электропередач и не парковать машины у деревьев.
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