Россиянам рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией

С начала 2025 года абоненты из России и Белоруссии смогут пользоваться услугами связи по комфортным тарифам, равноценным тем, что действуют в сетях обеих стран. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Отмена роуминга на территории Союзного государства имеет важное значение как для России, так и для Белоруссии. Теперь на очереди — обеспечение абонентам из Белоруссии и России услуг связи по удобным тарифам с начала 2025 года», —заявил Полищук. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что ранее уже были предприняты шаги в этом направлении. Так, с апреля 2022 года была отменена плата за входящие звонки, что значительно облегчило взаимодействие между жителями двух стран. Договоренности по этому вопросу были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, которое проходило 27 сентября в Минске.
Полищук заявил, что в данный момент компетентные структуры совместно с телекоммуникационными операторами разрабатывают детали проекта. По его словам, отмена роуминга станет ощутимым результатом российско-белорусского сотрудничества.
Ранее посол республики в России Дмитрий Крутой уже сообщал, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга между странами к концу 2024 года. Отмечается, что работа по этому вопросу ведется с 2017 года.
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