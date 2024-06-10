Названа дата, когда между Россией и Беларусью отменят роуминг

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга между странами к концу 2024 года. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой.
«Лукашенко и Путин поручили к декабрю решить вопрос с роумингом между странами», — сказал Крутой. Его слова приводит РИА Новости.
Отмену роуминга между странами Путин и Лукашенко анонсировали 24 мая. Тогда российский лидер ездил в Минск.
Работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. С апреля 2022 года была отменена плата за входящие звонки в роуминге. Сейчас ведется работа по дальнейшему снижению тарифов.
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