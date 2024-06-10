10 июня 2024

Названа дата, когда между Россией и Беларусью отменят роуминг

Вопрос с роумингом между Россией и Беларусью должен решиться к декабрю
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа по отмене роуминга между Россией и Беларусью ведется с 2017 года
Работа по отмене роуминга между Россией и Беларусью ведется с 2017 года Фото:

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга между странами к концу 2024 года. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой.

«Лукашенко и Путин поручили к декабрю решить вопрос с роумингом между странами», — сказал Крутой. Его слова приводит РИА Новости. 

Отмену роуминга между странами Путин и Лукашенко анонсировали 24 мая. Тогда российский лидер ездил в Минск. 

Работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. С апреля 2022 года была отменена плата за входящие звонки в роуминге. Сейчас ведется работа по дальнейшему снижению тарифов.

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга между странами к концу 2024 года. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой. «Лукашенко и Путин поручили к декабрю решить вопрос с роумингом между странами», — сказал Крутой. Его слова приводит РИА Новости.  Отмену роуминга между странами Путин и Лукашенко анонсировали 24 мая. Тогда российский лидер ездил в Минск.  Работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. С апреля 2022 года была отменена плата за входящие звонки в роуминге. Сейчас ведется работа по дальнейшему снижению тарифов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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