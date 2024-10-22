Диетолог назвала лучшее время для закваски капусты

Закваску капусты стоит отложить до Нового года, также заняться ей можно сразу после его наступления. Об этом сообщила врач-диетолог Нурия Дианова. Она пояснила, что отложить закваску стоит из-за изменения в качестве и содержании витаминов в овощах, которые происходят из-за их длительного хранения.
«Сейчас еще есть рынок сезонных овощей. Поэтому, например, мое мнение, что капусту надо начинать квасить где-то перед Новым годом или сразу после, потому что в это время во всех овощах и фруктах снижается количество витаминов», — заявила Дианова в беседе с радио Sputnik. Она отметила, что если отложить закваску, видны и изменения в цене на нужные продукты.
Дианова также подчеркнула полезные свойства квашеной капусты, особенно в зимний период, когда организм ощущает дефицит витаминов. Кроме того, врач предложила добавлять в капусту при закваске небольшое количество свежей или замороженной ягоды, богатой витамином С, чтобы усилить пользу продукта.
Квашеная капуста может вызывать неприятные симптомы у людей, чувствительных к гистамину. Дианова подчеркнула, что в ферментированных продуктах содержится гистамин и гистамин-либераторы, которые могут усиливать выработку гистамина. Однако употребление небольших порций квашеной капусты поможет избежать нежелательных реакций и наслаждаться продуктом без осложнений.
Употреблять в пищу квашеную капусту стоит в период болезней и простуд. Об этом ранее сообщила диетолог Ольга Панова.
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