25 сентября 2024

Диетолог посоветовала есть квашеную капусту в сезон простуд

Диетолог Панова: укрепить иммунитет в сезон простуд поможет квашеная капуста
© Служба новостей «URA.RU»
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В квашеной капусте содержатся ферменты, помогающие укрепить иммунитет человека
В квашеной капусте содержатся ферменты, помогающие укрепить иммунитет человека Фото:

В период болезней и простуд в пищу рекомендуется употреблять квашеную капусту. О полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог Ольга Панова.

«Осенью не обойтись без сезонных фруктов и овощей. Всего 200 грамм квашеной капусты в день обеспечивают 70% дневной нормы витамина С. Это главный защитник иммунитета. А один средний апельсин содержит около 70 миллиграмм этого витамина, что составляет 80% от рекомендованной дневной дозы», — пояснила врач в беседе с радио Sputnik.

По словам Пановой, в межсезонье важно получать достаточное количество белка. В рацион нужно обязательно включить природные антибиотики — чеснок и лук. Также для здоровья человека важны продукты, богатые цинком, и теплые напитки с медом и лимоном, которые уменьшают риск подхватить какую-либо болезнь.

Ранее специалист в области питания из Индии советовала употреблять творог для усиления иммунитета. Диетолог Александр Разаренов раскрыл, какую опасность таит дефицит магния в организме. А врач из США Кэтрин Такер назвала два витамина, которые помогут прожить дольше.

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В период болезней и простуд в пищу рекомендуется употреблять квашеную капусту. О полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог Ольга Панова. «Осенью не обойтись без сезонных фруктов и овощей. Всего 200 грамм квашеной капусты в день обеспечивают 70% дневной нормы витамина С. Это главный защитник иммунитета. А один средний апельсин содержит около 70 миллиграмм этого витамина, что составляет 80% от рекомендованной дневной дозы», — пояснила врач в беседе с радио Sputnik. По словам Пановой, в межсезонье важно получать достаточное количество белка. В рацион нужно обязательно включить природные антибиотики — чеснок и лук. Также для здоровья человека важны продукты, богатые цинком, и теплые напитки с медом и лимоном, которые уменьшают риск подхватить какую-либо болезнь. Ранее специалист в области питания из Индии советовала употреблять творог для усиления иммунитета. Диетолог Александр Разаренов раскрыл, какую опасность таит дефицит магния в организме. А врач из США Кэтрин Такер назвала два витамина, которые помогут прожить дольше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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