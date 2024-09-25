Диетолог посоветовала есть квашеную капусту в сезон простуд

В период болезней и простуд в пищу рекомендуется употреблять квашеную капусту. О полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог Ольга Панова.
«Осенью не обойтись без сезонных фруктов и овощей. Всего 200 грамм квашеной капусты в день обеспечивают 70% дневной нормы витамина С. Это главный защитник иммунитета. А один средний апельсин содержит около 70 миллиграмм этого витамина, что составляет 80% от рекомендованной дневной дозы», — пояснила врач в беседе с радио Sputnik.
По словам Пановой, в межсезонье важно получать достаточное количество белка. В рацион нужно обязательно включить природные антибиотики — чеснок и лук. Также для здоровья человека важны продукты, богатые цинком, и теплые напитки с медом и лимоном, которые уменьшают риск подхватить какую-либо болезнь.
Ранее специалист в области питания из Индии советовала употреблять творог для усиления иммунитета. Диетолог Александр Разаренов раскрыл, какую опасность таит дефицит магния в организме. А врач из США Кэтрин Такер назвала два витамина, которые помогут прожить дольше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.