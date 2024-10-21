На ремонт дорог Челябинская область получит 6,4 миллиарда рублей

Челябинская область за три года получит 6,4 млрд рублей на дорожные ремонты. Как следует из проекта постановления правительства РФ, планируется внести изменения в госпрограмму развития дорожной сети.
«Изменения вносятся в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы. [Утвердить] нормативы распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения», — отмечено в проекте документа, опубликованного на портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
С инициативой создания документа вышел Минтранс РФ. Предполагается софинансировать расходы регионов на приведение трасс в нормативное состояние, включая искусственные дорожные сооружения, со стоимостью не более трех миллиардов рублей.
Средства распределены на три года. В 2025 году в Челябинскую область предполагается направить 2,32 млрд рублей, в 2026 году — 1,92 млрд, в 2027 году — 2,17 млрд рублей.
По объему запланированных средств регион станет вторым в УрФО. Первое место займет Свердловская область. В нее федеральные власти направят совокупно 7,79 млрд рублей. Тюменская область за три года получит 2,75 млрд.
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