Пермские власти нашли проектировщика «Дома музыки»

Пермские власти определили подрядчика, который будет проектировать универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки» на заводе имени Шпагина. Победителем конкурса стало ООО «РосИнсталПроект» из Новосибирска. Эта компания выполнит необходимые работы за 61 млн рублей.
«Проектирование объекта капитального строительства Реконструкция объекта „Механизированное складское хозяйство под универсальный театрально-музыкальный комплекс ‚Дом музыки‘. Победитель — ООО ‚РосИнсталПроект‘. Сумма контракта — 61 млн рублей при начальной заявленной цене в 61 млн рублей“, — сообщается на сайте госзакупок.
По условиям контракта подрядчик обязуется провести инженерные изыскания и обустроить прилегающую территорию с учетом маломобильных групп населения. В здании будут фойе, места для приема пищи, гардероб и сувенирная лавка. В «Доме Музыки» также обустроят большой зал, рассчитанный на тысячу человек. Помимо этого, есть возможность обустройства небольшого зала на 100 человек для с размещением там рояля.
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