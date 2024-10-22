В Госдуме рассказали, с какого возраста можно продать квартиру

Депутат Гаврилов: в России детям можно продавать квартиры с 14 лет
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Эмансипированные несовершеннолетние могут продавать квартиры с 16 лет, заявил депутат ГД Сергей Гаврилов
Эмансипированные несовершеннолетние могут продавать квартиры с 16 лет, заявил депутат ГД Сергей Гаврилов Фото:

Дети могут продавать квартиры с 14 лет, если у них есть письменное разрешение родителей или законных представителей. В случае, если у ребенка есть статус эмансипированного несовершеннолетнего, он может осуществить такую сделку с 16 лет полностью самостоятельно, заявил депутат Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Собственник в возрасте от 14 до 18 лет может участвовать в сделке [по продаже квартиры] самостоятельно. Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки», — сообщил Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru. Он предположил, что эмансипированные несовершеннолетние, то есть приравненные к взрослым, могут участвовать в таких сделках без участия родителей. По словам депутата, эмансипированные дети могут заключать любые сделки без участия взрослых и без их согласия. 

Гаврилов отметил, что статус эмансипированного несовершеннолетнего могут получить дети после 16 лет, предоставив определенные доказательства своей независимости от родителей. Среди таких доказательств: трудовой договор, свидетельство о вступлении в брак, о ведении предпринимательской деятельности или о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Статус эмансипированного ребенка должен подтвердить суд или органы опеки, заключил депутат.

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Дети могут продавать квартиры с 14 лет, если у них есть письменное разрешение родителей или законных представителей. В случае, если у ребенка есть статус эмансипированного несовершеннолетнего, он может осуществить такую сделку с 16 лет полностью самостоятельно, заявил депутат Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. «Собственник в возрасте от 14 до 18 лет может участвовать в сделке [по продаже квартиры] самостоятельно. Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки», — сообщил Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru. Он предположил, что эмансипированные несовершеннолетние, то есть приравненные к взрослым, могут участвовать в таких сделках без участия родителей. По словам депутата, эмансипированные дети могут заключать любые сделки без участия взрослых и без их согласия.  Гаврилов отметил, что статус эмансипированного несовершеннолетнего могут получить дети после 16 лет, предоставив определенные доказательства своей независимости от родителей. Среди таких доказательств: трудовой договор, свидетельство о вступлении в брак, о ведении предпринимательской деятельности или о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Статус эмансипированного ребенка должен подтвердить суд или органы опеки, заключил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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