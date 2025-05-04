Наталья Бондарчук заявила об опасности замены сценаристов кино ИИ

Наталья Бондарчук полагает, что в будущем ИИ способен заменить сценаристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильмы должны вызывать эмоции, считает Наталья Бондарчук
Фильмы должны вызывать эмоции, считает Наталья Бондарчук Фото:

Замена сценаристов искусственным интеллектом может привести к созданию фильмов, похожих на компьютерные игры. Такое мнение выразила режиссер Наталья Бондарчук.

«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — передает слова Бондарчук ТАСС. Она подчеркнула важность сохранения в кинематографе человеческой души и развитии человечества.

Бондарчук отметила, что фильмы должны вызывать эмоции и заставлять зрителей смеяться и плакать. Они должны отражать гордость за народ и его испытания, заключила режиссер.

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Замена сценаристов искусственным интеллектом может привести к созданию фильмов, похожих на компьютерные игры. Такое мнение выразила режиссер Наталья Бондарчук. «Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — передает слова Бондарчук ТАСС. Она подчеркнула важность сохранения в кинематографе человеческой души и развитии человечества. Бондарчук отметила, что фильмы должны вызывать эмоции и заставлять зрителей смеяться и плакать. Они должны отражать гордость за народ и его испытания, заключила режиссер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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