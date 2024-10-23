Си Цзиньпин прочитал книгу от топ-менеджера УВЗ, переданную через Путина

23 октября 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

На саммите БРИКС Си Цзиньпин процитировал роман Чернышевского Фото: Георгий Бергал © URA.RU Председатель КНР Си Цзиньпин прочитал роман русского писателя Николая Чернышевского «Что делать?», который ему через президента РФ Владимира Путина ранее передал член совета директоров «Уралвагонзавода» Игорь Мешков. На это указывает то, что лидер Китая процитировал книгу, выступая на саммите БРИКС в Казани 23 октября. Лидер КНР призвал брать пример с главного героя романа «Что делать?», который «проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей». «Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором: пусть наш мир будет таким турбулентным или вернется в русло мирного развития», — отметил Си Цзиньпин, цитируют его речь «Ведомости». Мешков передал Си Цзиньпину роман (причем издания 1953 года — года рождения Си Цзиньпина) в конце апреля — на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Мешков тогда заверил Путина, что это любимая книга его китайского коллеги. Путин пообещал выполнить просьбу на его встрече Си Цзиньпином в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель КНР Си Цзиньпин прочитал роман русского писателя Николая Чернышевского «Что делать?», который ему через президента РФ Владимира Путина ранее передал член совета директоров «Уралвагонзавода» Игорь Мешков. На это указывает то, что лидер Китая процитировал книгу, выступая на саммите БРИКС в Казани 23 октября. Лидер КНР призвал брать пример с главного героя романа «Что делать?», который «проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей». «Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором: пусть наш мир будет таким турбулентным или вернется в русло мирного развития», — отметил Си Цзиньпин, цитируют его речь «Ведомости». Мешков передал Си Цзиньпину роман (причем издания 1953 года — года рождения Си Цзиньпина) в конце апреля — на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Мешков тогда заверил Путина, что это любимая книга его китайского коллеги. Путин пообещал выполнить просьбу на его встрече Си Цзиньпином в мае.