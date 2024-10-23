23 октября 2024

Заседание пермского заксобрания началось с минуты молчания

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Евгений Сапиро умер 21 сентября
Евгений Сапиро умер 21 сентября Фото:

Пермские депутаты почтили память первого председателя заксобрания Евгения Сапиро. Он скончался 21 сентября. Спикер краевого парламента Валерий Сухих предложил депутатам почтить его память минутой молчания. Трансляция заседания проходит на сайте заксобрания.

«21 сентября ушел из жизни Евгений Саулович Сапиро. В разные годы Евгений Саулович был первым заместителем губернатора, председателем Законодательного Собрания Пермской области, членом Совета Федерации, министром региональной и национальной политики РФ, заместителем председателя правления Пермского землячества. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Сухих.

Церемония прощания с Евгением Сапиро прошла 25 сентября в Москве. Пермские политики выражали соболезнования близким известного политика.

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Пермские депутаты почтили память первого председателя заксобрания Евгения Сапиро. Он скончался 21 сентября. Спикер краевого парламента Валерий Сухих предложил депутатам почтить его память минутой молчания. Трансляция заседания проходит на сайте заксобрания. «21 сентября ушел из жизни Евгений Саулович Сапиро. В разные годы Евгений Саулович был первым заместителем губернатора, председателем Законодательного Собрания Пермской области, членом Совета Федерации, министром региональной и национальной политики РФ, заместителем председателя правления Пермского землячества. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Сухих. Церемония прощания с Евгением Сапиро прошла 25 сентября в Москве. Пермские политики выражали соболезнования близким известного политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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