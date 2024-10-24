В Екатеринбурге подскочили цены на бензин

В Екатеринбурге подорожал бензин марки АИ-98 и дизельное топливо
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Бензин АИ-98 подорожал сильнее всего Фото:

В Екатеринбурге сильнее всего за неделю подорожали: бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Изменение цен заметил корреспондент URA.RU.

На заправках Varta стоимость АИ-98 выросла на 2,9%. Литр стал стоить 70,55 рублей вместо 68,55 рублей. В сети «Татнефть» это же топливо подорожало на 0,6% — до 78,4 рублей. Дизельное топливо на заправках «Башнефть» стоит от 66,85 до 68,45 рублей (+2,3). В сети Varta оно подорожало на 1,4% — до 65,45 рублей за литр.

Топливо АИ-92 на некоторых заправках «Газпромнефть» подорожало на 0,6%. Не изменилась стоимость на заправках «Опти» — 52,5 рублей. Бензин АИ-95 также стал дороже. На некоторых заправках Varta цена выросла на 0,4% — до 56,45 рублей за литр.

По данным Росстата, средняя стоимость 92-го бензина в Свердловской области составила 52,55 рублей, АИ-95 — 56,74 рублей, АИ-98 и выше — 77,80 рублей. Дизельное топливо в среднем продавали за 66,52 рублей.

Судя по официальным данным Свердловскстата, за неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 0,08 копеек (+0,15%), АИ-95 — на 0,07 копеек (+0,12%), АИ-98 и выше — на 0,34 копеек (+0,4%). Дизельное топливо выросло в цене на 0,23 копеек (+0,3%).

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В Екатеринбурге сильнее всего за неделю подорожали: бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Изменение цен заметил корреспондент URA.RU. На заправках Varta стоимость АИ-98 выросла на 2,9%. Литр стал стоить 70,55 рублей вместо 68,55 рублей. В сети «Татнефть» это же топливо подорожало на 0,6% — до 78,4 рублей. Дизельное топливо на заправках «Башнефть» стоит от 66,85 до 68,45 рублей (+2,3). В сети Varta оно подорожало на 1,4% — до 65,45 рублей за литр. Топливо АИ-92 на некоторых заправках «Газпромнефть» подорожало на 0,6%. Не изменилась стоимость на заправках «Опти» — 52,5 рублей. Бензин АИ-95 также стал дороже. На некоторых заправках Varta цена выросла на 0,4% — до 56,45 рублей за литр. По данным Росстата, средняя стоимость 92-го бензина в Свердловской области составила 52,55 рублей, АИ-95 — 56,74 рублей, АИ-98 и выше — 77,80 рублей. Дизельное топливо в среднем продавали за 66,52 рублей. Судя по официальным данным Свердловскстата, за неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 0,08 копеек (+0,15%), АИ-95 — на 0,07 копеек (+0,12%), АИ-98 и выше — на 0,34 копеек (+0,4%). Дизельное топливо выросло в цене на 0,23 копеек (+0,3%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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