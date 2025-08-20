Екатеринбуржец купил дорогущий фен «Дайсон», а получил бутылку

В Екатеринбурге мужчина купил на «Мегамаркете» мультистайлер Dyson за 48 тысяч рублей, но вместо него курьер ему принес коробку, в которой лежала пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Потребитель снял процесс распаковки на видео: внутри вместо мультистайлера оказалась пластиковая бутылка с жидкостью», — пояснили там. Получатель посылки отпустил курьера до ее вскрытия.
Покупатель долгое время пытался решить вопрос с продавцом и торговой площадкой, однако к нему навстречу не шли. Тогда он обратился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить претензию и иск в суд для возвращения средств.
Суд постановил, что продавец — ООО «Умный Ритейл» — должен отправить мужчине настоящий Dyson. Вместе с этим пострадавшему выплатят издержки, убытки и моральную компенсацию на 35 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!