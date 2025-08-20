Пермский тракт полностью перекроют в обе стороны

Трассу между Екатеринбургом и Пермью полностью перекроют в обе стороны. Это связано с работами на 230-м километре трассы, которые будут проводить в ночь на 21 августа, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Уважаемые пользователи! С 01:00 до 02:00 21 августа на 230-м километре + 737 метров автодороги Р-242 будут производиться работы по установке табло переменной информации с перекрытием движения в оба направления», — предупредили дорожники.
Объехать перекрытый участок можно, только выехав с Пермского тракта — через Ачит — Красноуфимск — Арти — Нижние Серги — Дружинино съездом на 183-м километре трассы и возвращением на 286-й километр. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
