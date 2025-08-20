В Екатеринбурге завершились поиски 74-летнего Владимира Слученкова, который пропал 17 августа. Пенсионер приехал в город из Режа вместе с внучкой, и когда она ненадолго отошла от автомобиля, мужчина бесследно исчез. Родные сразу забили тревогу, поскольку у пенсионера были проблемы со здоровьем, а в Екатеринбурге он не ориентировался. Подробности — в материале URA.RU.
Поиски начались незамедлительно, к розыску подключились сотрудники полиции, волонтеры поисковых отрядов «РМК Поиск» и «ЛизаАлерт». Были организованы обходы, изучались записи с городских камер видеонаблюдения. По словам участников операции, поиски осложнялись тем, что мужчина мог находиться в любом районе города.
На третий день поисков спасатели заметили на одной из видеозаписей, как пожилой мужчина переходит дорогу и падает в высокую траву. После этого сразу была организована проверка указанного участка. Пенсионера удалось обнаружить живым, однако он находился в тяжелом состоянии, пролежав в траве три дня без еды и воды.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Владимира Слученкова доставили в больницу, где он сейчас находится под наблюдением врачей. По предварительным данным, угрозы жизни нет, однако мужчине требуется восстановление после перенесенного стресса и обезвоживания.
Родственники пенсионера выразили глубокую благодарность всем, кто участвовал в поисках. Особые слова признательности были адресованы отрядам «РМК Поиск», «ЛизаАлерт» и сотрудникам полиции Ленинского района Екатеринбурга. Их слаженные действия и профессионализм позволили спасти жизнь человека.
Как отметили представители отряда «РМК Поиск», успешное завершение операции стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между волонтерами, службами спасения и родственниками пропавшего. «Этот случай еще раз подтвердил важность быстрой реакции и координации при поиске людей», — отметили в «РМК Поиск».
Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря волонтерам «РМК Поиск» в Екатеринбурге нашли 7-летнюю Алину. Ее обнаружили в квартире на Химмаше. Поисковики увезли малышку в полицию. Она сначала расстроилась, но когда ей объяснили, что ее ждет мама, то успокоилась.
