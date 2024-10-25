В Челябинской области в Аргаяшском районе вблизи озера Увильды и базы отдыха Медвежий угол возводят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» площадью от 300 до 1,5 тысячи квадратных метров. Проект шестого и седьмого зданий гостиницы Челэкпертиза одобрила 24 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Многофункциональный гостиничный комплекс в Челябинской области в Аргаяшском районе. Гостиничное здание №6, 7. Этап №6,7. Положительное заключение выдала Челэкспертиза», — сообщается на сайте госреестра.
Всего рядом с озером Увильды застройщик «Регион 174» построит 11 двухэтажных жилых домов комфорт-класса. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров.
На территории гостиниц разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит. Согласно кадастровой карте, общая площадь земли под застройку составит 18 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость земель, на которой возводят комплекс, на данный момент составляет почти 6 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!