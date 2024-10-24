В Коркино после цыганских погромов люди ушли с улиц

25 октября 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Дополнительные силы правоохранителей взяли ситуацию в Коркино под контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку Волнения в Коркино сошли на нет, сообщили URA.RU в администрации муниципального округа. Сейчас местных жителей на ночных улицах практически не осталось. «Можно считать, что беспорядки завершились. Людей на улицах практически нет», — рассказали в администрации. По информации источников агентства, число сотрудников Росгвардии и полиции в городе увеличилось в несколько раз по сравнению с началом событий. «Органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый задержан, еще один человек проверяется на причастность. Оба переданы в следственные органы», — добавили также в региональном полицейском главке. Массовые волнения начались после жестокого убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. В ночь на 24 октября тело женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в «цыганский поселок». К моменту, когда порядок был восстановлен, сгорело несколько домов и автомашин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волнения в Коркино сошли на нет, сообщили URA.RU в администрации муниципального округа. Сейчас местных жителей на ночных улицах практически не осталось. «Можно считать, что беспорядки завершились. Людей на улицах практически нет», — рассказали в администрации. По информации источников агентства, число сотрудников Росгвардии и полиции в городе увеличилось в несколько раз по сравнению с началом событий. «Органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый задержан, еще один человек проверяется на причастность. Оба переданы в следственные органы», — добавили также в региональном полицейском главке. Массовые волнения начались после жестокого убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. В ночь на 24 октября тело женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в «цыганский поселок». К моменту, когда порядок был восстановлен, сгорело несколько домов и автомашин.