24 октября 2024

В Коркино после цыганских погромов люди ушли с улиц

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Дополнительные силы правоохранителей взяли ситуацию в Коркино под контроль Фото:
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В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку

Волнения в Коркино сошли на нет, сообщили URA.RU в администрации муниципального округа. Сейчас местных жителей на ночных улицах практически не осталось.

«Можно считать, что беспорядки завершились. Людей на улицах практически нет», — рассказали в администрации. По информации источников агентства, число сотрудников Росгвардии и полиции в городе увеличилось в несколько раз по сравнению с началом событий.

«Органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый задержан, еще один человек проверяется на причастность. Оба переданы в следственные органы», — добавили также в региональном полицейском главке.

Массовые волнения начались после жестокого убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. В ночь на 24 октября тело женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в «цыганский поселок». К моменту, когда порядок был восстановлен, сгорело несколько домов и автомашин.

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Волнения в Коркино сошли на нет, сообщили URA.RU в администрации муниципального округа. Сейчас местных жителей на ночных улицах практически не осталось. «Можно считать, что беспорядки завершились. Людей на улицах практически нет», — рассказали в администрации. По информации источников агентства, число сотрудников Росгвардии и полиции в городе увеличилось в несколько раз по сравнению с началом событий. «Органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый задержан, еще один человек проверяется на причастность. Оба переданы в следственные органы», — добавили также в региональном полицейском главке. Массовые волнения начались после жестокого убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. В ночь на 24 октября тело женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в «цыганский поселок». К моменту, когда порядок был восстановлен, сгорело несколько домов и автомашин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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