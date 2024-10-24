В Перми запись к медикам через приложение «К врачу» стала возможна только ночью

В Перми изменилось время записи на прием к врачам через мобильное приложение «К врачу». Свободные бирки стали появляться в полночь, а это на три часа позже.
«Возможность записаться к врачу на сервисе теперь появляется в 0:00 вместо 21:00», — пишет 59.ru. Уточняется, что пермякам приходится ставить будильник и вставать ночью, так как утром в 6:30 все места уже заняты.
В краевом минздраве изданию пояснили, что это не сбой программы. Перенос времени записи согласовало федеральное министерство, чтобы синхронизировать приложение с порталом «Госуслуги».
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