Общество За челябинца, который обматерил педагога, взялась прокуратура В Миассе мужчину оштрафовали за оскорбление преподавателя 26 октября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 + В Миассе по обращению жительницы оштрафовали мужчину за оскорбление педагога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Миасс Челябинской области мужчину оштрафовали за оскорбление преподавателя в образовательном учреждении. Инцидент произошел в июне 2024 года в одном из колледжей во время семинарских занятий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «В присутствии студентов гражданин унизил честь и достоинство преподавателя, используя нецензурную брань. По факту оскорбления прокурором в отношении указанного лица было возбуждено административное дело по статье 5.61 КоАП РФ», — прокомментировали в ведомстве. В результате разбирательства мировой судья назначил мужчине административный штраф. Его сумма составила три тысячи рублей. Как сообщало URA.RU ранее, большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления учителей. Противники такой меры составили 16% опрошенных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Миасс Челябинской области мужчину оштрафовали за оскорбление преподавателя в образовательном учреждении. Инцидент произошел в июне 2024 года в одном из колледжей во время семинарских занятий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «В присутствии студентов гражданин унизил честь и достоинство преподавателя, используя нецензурную брань. По факту оскорбления прокурором в отношении указанного лица было возбуждено административное дело по статье 5.61 КоАП РФ», — прокомментировали в ведомстве. В результате разбирательства мировой судья назначил мужчине административный штраф. Его сумма составила три тысячи рублей. Как сообщало URA.RU ранее, большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления учителей. Противники такой меры составили 16% опрошенных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям