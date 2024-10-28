Со смертью актера Пономаренко из «Глухаря» произошел конфуз

Ритуальный агент вызвал Пономаренко скорую, когда актер был уже мертв
© Служба новостей «URA.RU»
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Ритуальный агент вызвал скорую, когда актер был мертв
Ритуальный агент вызвал скорую, когда актер был мертв Фото:

Ритуальный агент сообщил врачам, что актер Юрий Пономаренко находится без сознания, когда тот уже был мертвым. Он сделал это, чтобы быстрее получить справку о смерти. Об этом сообщает «МК».

«Ритуальный агент, чтобы получить справку о смерти, в 15.30 вызвала врача по 112, сообщив, что актер находится в бессознательном состоянии. Хотя к этому времени тело уже окоченело», — передает «МК».

Там добавили, что работники частных похоронных агентств иногда прибегают к обману, сообщая недостоверные данные о состоянии умерших. Они делают это, осознавая, что медицинские специалисты из скорой помощи прибудут на место происшествия быстрее, чем доктор из местной поликлиники, который должен официально констатировать смерть.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что сыгравший в сериале «Глухарь» Пономаренко был найден мёртвым в Москве, передает «Национальная служба новостей». По предварительной версии, он упал и разбил голову, впоследствии чего скончался от потери крови.

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Ритуальный агент сообщил врачам, что актер Юрий Пономаренко находится без сознания, когда тот уже был мертвым. Он сделал это, чтобы быстрее получить справку о смерти. Об этом сообщает «МК». «Ритуальный агент, чтобы получить справку о смерти, в 15.30 вызвала врача по 112, сообщив, что актер находится в бессознательном состоянии. Хотя к этому времени тело уже окоченело», — передает «МК». Там добавили, что работники частных похоронных агентств иногда прибегают к обману, сообщая недостоверные данные о состоянии умерших. Они делают это, осознавая, что медицинские специалисты из скорой помощи прибудут на место происшествия быстрее, чем доктор из местной поликлиники, который должен официально констатировать смерть. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что сыгравший в сериале «Глухарь» Пономаренко был найден мёртвым в Москве, передает «Национальная служба новостей». По предварительной версии, он упал и разбил голову, впоследствии чего скончался от потери крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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