Со смертью актера Пономаренко из «Глухаря» произошел конфуз

Ритуальный агент сообщил врачам, что актер Юрий Пономаренко находится без сознания, когда тот уже был мертвым. Он сделал это, чтобы быстрее получить справку о смерти. Об этом сообщает «МК».
«Ритуальный агент, чтобы получить справку о смерти, в 15.30 вызвала врача по 112, сообщив, что актер находится в бессознательном состоянии. Хотя к этому времени тело уже окоченело», — передает «МК».
Там добавили, что работники частных похоронных агентств иногда прибегают к обману, сообщая недостоверные данные о состоянии умерших. Они делают это, осознавая, что медицинские специалисты из скорой помощи прибудут на место происшествия быстрее, чем доктор из местной поликлиники, который должен официально констатировать смерть.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что сыгравший в сериале «Глухарь» Пономаренко был найден мёртвым в Москве, передает «Национальная служба новостей». По предварительной версии, он упал и разбил голову, впоследствии чего скончался от потери крови.
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