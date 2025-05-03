Поклонники Галустяна приписали ему новый роман и ребенка

StarHit: Галустян развелся из-за романа с визажисткой, которая ждет ребенка
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Галустян познакомился с Миленой в ходе съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке»
Галустян познакомился с Миленой в ходе съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке» Фото:

Пользователи сети подозревают, что шоумен Михаил Галустян расстался со своей супругой Викторией после 18 лет совместной жизни из-за романа с визажисткой Миленой, которая сейчас ждет ребенка. Об этом заявили подписчики комика в соцсетях.

«Галустян отец?» — писали поклонники Галустяна, отвечая на фото Милены с округлившимся животом. Визажистка отреагировала на такие догадки фразой о том, что в современном обществе, если человек предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни, окружающие часто начинают создавать собственные версии происходящего.

С Миленой Галустян начал сотрудничать в ходе съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В интервью изданию «СтарХит» девушка подчеркнула, что не имеет отношения к расставанию юмориста с супругой.

Михаил и Виктория Галустян состояли в браке почти 18 лет. Они воспитывали двух дочерей — Эстеллу и Элину. В конце апреля артист сообщил о значительных изменениях в личной жизни. По словам Галустяна, развод прошел мирно, без публичных конфликтов и скандалов, а бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

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Пользователи сети подозревают, что шоумен Михаил Галустян расстался со своей супругой Викторией после 18 лет совместной жизни из-за романа с визажисткой Миленой, которая сейчас ждет ребенка. Об этом заявили подписчики комика в соцсетях. «Галустян отец?» — писали поклонники Галустяна, отвечая на фото Милены с округлившимся животом. Визажистка отреагировала на такие догадки фразой о том, что в современном обществе, если человек предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни, окружающие часто начинают создавать собственные версии происходящего. С Миленой Галустян начал сотрудничать в ходе съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В интервью изданию «СтарХит» девушка подчеркнула, что не имеет отношения к расставанию юмориста с супругой. Михаил и Виктория Галустян состояли в браке почти 18 лет. Они воспитывали двух дочерей — Эстеллу и Элину. В конце апреля артист сообщил о значительных изменениях в личной жизни. По словам Галустяна, развод прошел мирно, без публичных конфликтов и скандалов, а бывшие супруги сохранили хорошие отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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