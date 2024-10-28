28 октября 2024

Ротенберг высказался о Заврагине, дебютанте СКА из клуба «Югра»

Главный тренер СКА заявил, что выбор дебютанта из ХК «Югра» Заврагина объективен
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный тренер СКА Ротенберг ответил не рискует ли, доверяя Заврагину
Главный тренер СКА Ротенберг ответил не рискует ли, доверяя Заврагину Фото:

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказался о Егоре Заврагине — дебютанте из клуба «Югра». Он заявил, что тренерский состав команды доверяет всем своим вратарям, объясняя выбор Заврагина в матчах. Об этом он сообщил в интервью «Известиям». 

«Знаете, здесь всё объективно. Работа тренера должна быть объективной. Тренер вратарей Максим Соколов, и мы доверяем всем нашим вратарям. Но сегодня у нас в воротах Заврагин», — сказал Ротенберг в интервью «Известиям», отвечая на вопрос о том, рискует ли он, доверяя Егору Заврагину. 

Егор Заврагин дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. В мае 2024 он перешел из Ханты-Мансийской «Югры» в СКА. После чего провел шесть матчей в ХК «Сочи» на правах аренды. О его возвращении в СКА заявили 9 октября.

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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказался о Егоре Заврагине — дебютанте из клуба «Югра». Он заявил, что тренерский состав команды доверяет всем своим вратарям, объясняя выбор Заврагина в матчах. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».  «Знаете, здесь всё объективно. Работа тренера должна быть объективной. Тренер вратарей Максим Соколов, и мы доверяем всем нашим вратарям. Но сегодня у нас в воротах Заврагин», — сказал Ротенберг в интервью «Известиям», отвечая на вопрос о том, рискует ли он, доверяя Егору Заврагину.  Егор Заврагин дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. В мае 2024 он перешел из Ханты-Мансийской «Югры» в СКА. После чего провел шесть матчей в ХК «Сочи» на правах аренды. О его возвращении в СКА заявили 9 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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