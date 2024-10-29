Путин наградил двух свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора группы «Синара» Виктора Леша. Также глава государства наградил директора Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Павла Архипова. Распоряжение появилось на сайте опубликования правовых актов.
«Распоряжение президента России. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Леша Виктора Николаевича», — говорится в документе.
Павел Архипов был награжден за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Ему будет объявлена благодарность президента.
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