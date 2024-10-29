В челябинском фитнес-центре умер мужчина

В произошедшем разбирается следственный комитет
В Челябинске в фитнес-центре «Цитрус» умер мужчина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, криминала в произошедшем нет.
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как сообщает издание «74.ру», мужчине стало плохо после посещения бани. Дежурный медик пытался спасти его, делая массаж сердца. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
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