Происшествия В челябинском фитнес-центре умер мужчина 30 октября 2024 в 10:44 Размер текста - 17 + В произошедшем разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в фитнес-центре «Цитрус» умер мужчина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, криминала в произошедшем нет. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщает издание «74.ру», мужчине стало плохо после посещения бани. Дежурный медик пытался спасти его, делая массаж сердца. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в фитнес-центре «Цитрус» умер мужчина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, криминала в произошедшем нет. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщает издание «74.ру», мужчине стало плохо после посещения бани. Дежурный медик пытался спасти его, делая массаж сердца. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям