29 октября 2024

В челябинском фитнес-центре умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В произошедшем разбирается следственный комитет Фото:

В Челябинске в фитнес-центре «Цитрус» умер мужчина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, криминала в произошедшем нет.

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как сообщает издание «74.ру», мужчине стало плохо после посещения бани. Дежурный медик пытался спасти его, делая массаж сердца. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

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В Челябинске в фитнес-центре «Цитрус» умер мужчина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, криминала в произошедшем нет. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщает издание «74.ру», мужчине стало плохо после посещения бани. Дежурный медик пытался спасти его, делая массаж сердца. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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