Свердловские хирурги удалили у женщины миому матки весом 8,8 килограмма

Хирурги экстренно прооперировали свердловчанку (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Хирурги городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге успешно провели сложную операцию по удалению гигантской миомы матки у 56-летней пациентки. Удаленная опухоль весила 8,8 килограмма, что является редкостью для такого типа новообразований. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Пациентка ростом 155 сантиметров и весом 49 килограммов изначально считала, что изменения в ее фигуре являются нормальным явлением и не требуют медицинского вмешательства. Когда женщина наконец обратилась к специалисту, было установлено, что причиной увеличения живота является серьезное заболевание. Специалисты ГКБ №14 сохранили жизнь 56-летней женщине, у которой обнаружили миому матки гигантского размера. Масса удаленного в ходе операции доброкачественного новообразования составила 8,8 килограмма», — отметили в больнице.

По словам медиков, случаи подобного рода — не редкость, когда люди игнорируют тревожные симптомы до последнего, что часто приводит к осложнениям. Врачи напоминают о важности своевременного обращения за медицинской помощью при любых необычных изменениях в состоянии здоровья.

Фото: telegram-канал пресс-службы свердловского минздрава