Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль у женщины. Фото

Свердловские хирурги удалили у женщины миому матки весом 8,8 килограмма
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Хирурги экстренно прооперировали свердловчанку (архивное фото) Фото:

Хирурги городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге успешно провели сложную операцию по удалению гигантской миомы матки у 56-летней пациентки. Удаленная опухоль весила 8,8 килограмма, что является редкостью для такого типа новообразований. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Пациентка ростом 155 сантиметров и весом 49 килограммов изначально считала, что изменения в ее фигуре являются нормальным явлением и не требуют медицинского вмешательства. Когда женщина наконец обратилась к специалисту, было установлено, что причиной увеличения живота является серьезное заболевание. Специалисты ГКБ №14 сохранили жизнь 56-летней женщине, у которой обнаружили миому матки гигантского размера. Масса удаленного в ходе операции доброкачественного новообразования составила 8,8 килограмма», — отметили в больнице.

По словам медиков, случаи подобного рода — не редкость, когда люди игнорируют тревожные симптомы до последнего, что часто приводит к осложнениям. Врачи напоминают о важности своевременного обращения за медицинской помощью при любых необычных изменениях в состоянии здоровья.

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Хирурги городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге успешно провели сложную операцию по удалению гигантской миомы матки у 56-летней пациентки. Удаленная опухоль весила 8,8 килограмма, что является редкостью для такого типа новообразований. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения. «Пациентка ростом 155 сантиметров и весом 49 килограммов изначально считала, что изменения в ее фигуре являются нормальным явлением и не требуют медицинского вмешательства. Когда женщина наконец обратилась к специалисту, было установлено, что причиной увеличения живота является серьезное заболевание. Специалисты ГКБ №14 сохранили жизнь 56-летней женщине, у которой обнаружили миому матки гигантского размера. Масса удаленного в ходе операции доброкачественного новообразования составила 8,8 килограмма», — отметили в больнице. По словам медиков, случаи подобного рода — не редкость, когда люди игнорируют тревожные симптомы до последнего, что часто приводит к осложнениям. Врачи напоминают о важности своевременного обращения за медицинской помощью при любых необычных изменениях в состоянии здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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