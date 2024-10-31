На выходных челябинские дети проведут день с ведьмой и отправятся на маскарад. Афиша

01 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Детям предлагают сходить на маскарад в котокафе, а также окунуться в магию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В выходные, 2 и 3 ноября, пройдут осенний маскарад с котами, волшебная вечеринка и мастер-класс по селфи. Акция «Ночь искусств», на которой ожидаются творческие мастер-классы и экскурсии, станет главным событием субботы. Об этих и других детских мероприятиях — в материале URA.RU. Маскарад, волшебная вечеринка и аниматоры В котокафе «Котофей» 2 ноября состоится осенний маскарад, в рамках которого проведут игры и викторины. Также ожидаются безлимитные угощения и фотозона. Главной фишкой мероприятий в котокафе является общение с котиками. Стоимость для ребенка — 400 рублей, для взрослого — 250 рублей. Маскарад и волшебная вечеринка пройдут на выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День с юной ведьмочкой Энди проведут 3 ноября в «Максиленде» на Артиллерийской. Интерактив подойдет для детей, которые не боятся магии и заклинаний. Там проведут научное шоу, волшебные игры, танцы и изучат магическую азбуку. Стоимость — 1100 рублей. Детский Хэллоуин 3 ноября запланировали в семейном ресторане Sketch. На семейном обеде для юных гостей устроят анимационную программу «Охотники за приведениями» с аквагримом и сахарной ватой. Желающих посетить мероприятие просят приходить в уникальных костюмах. Семейные выходные, 3 и 4 ноября, приуроченные ко Дню народного единства ожидаются в хаски-центре «Аквилон». Там проведут мастер-классы, направленные на изучение разных ремесел и кузнечной мастерской. В программу мероприятия также включено посещение питомника с хаски и самоедами. Стоимость — от 790 рублей. Поучаствовать в мастер-классе по фотографии смогут подростки от 14 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии состоится 2 ноября в Публичной библиотеке. В рамках занятия расскажут, как делать интересные фотографии без искажений, и как их правильно выкладывать в сеть. 3 ноября состоится ежегодная акция «Ночь искусств» В Государственном историческом музее будут работать 12 площадок с мастер-классами, экскурсиями и лекциями. В рамках акции организуют встречу со скульптором Виктором Грачевым, проведут мастер-классы по росписи посуды, рисованию, очистке монет (реставрации), гравировке, изготовлению сумок и сувениров. Посещение постоянных экспозиций будет бесплатным, а стоимость участия в мероприятиях, приуроченных к «Ночи искусств» — 200 рублей. Выставка картин Айвазовского закроется 8 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Музей изобразительных искусств подготовил для челябинцев экскурсии по новой выставке «В фарватере Айвазовского», экскурсию по выставке «Уральский сфинкс» и моноспектакль о жизни писателя Александра Пушкина. Ожидается перформанс артистов театра современного танца и показ коллекции одежды «Шторм» от дизайнера Евгения Синицы. В программе заявляют и о проведении творческих мастер-классов по росписи тельняшек, живописи по стеклу и флористике. Стоимость — от 300 рублей. В «Ночь искусств» в театре имени Наума Орлова стартует презентация новых локаций: музейного пространства с выставкой «100 спектаклей — 100 афиш», «Кабинет смотрителя» и других частей театра. Театральный квиз «Шекспировский вопрос» проведет артист театра Вадим Долговых. Также будет представлена экспозиция скульптур Вардкеса Авакяна. Стоимость билета — 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В выходные, 2 и 3 ноября, пройдут осенний маскарад с котами, волшебная вечеринка и мастер-класс по селфи. Акция «Ночь искусств», на которой ожидаются творческие мастер-классы и экскурсии, станет главным событием субботы. Об этих и других детских мероприятиях — в материале URA.RU. В котокафе «Котофей» 2 ноября состоится осенний маскарад, в рамках которого проведут игры и викторины. Также ожидаются безлимитные угощения и фотозона. Главной фишкой мероприятий в котокафе является общение с котиками. Стоимость для ребенка — 400 рублей, для взрослого — 250 рублей. День с юной ведьмочкой Энди проведут 3 ноября в «Максиленде» на Артиллерийской. Интерактив подойдет для детей, которые не боятся магии и заклинаний. Там проведут научное шоу, волшебные игры, танцы и изучат магическую азбуку. Стоимость — 1100 рублей. Детский Хэллоуин 3 ноября запланировали в семейном ресторане Sketch. На семейном обеде для юных гостей устроят анимационную программу «Охотники за приведениями» с аквагримом и сахарной ватой. Желающих посетить мероприятие просят приходить в уникальных костюмах. Семейные выходные, 3 и 4 ноября, приуроченные ко Дню народного единства ожидаются в хаски-центре «Аквилон». Там проведут мастер-классы, направленные на изучение разных ремесел и кузнечной мастерской. В программу мероприятия также включено посещение питомника с хаски и самоедами. Стоимость — от 790 рублей. Бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии состоится 2 ноября в Публичной библиотеке. В рамках занятия расскажут, как делать интересные фотографии без искажений, и как их правильно выкладывать в сеть. В Государственном историческом музее будут работать 12 площадок с мастер-классами, экскурсиями и лекциями. В рамках акции организуют встречу со скульптором Виктором Грачевым, проведут мастер-классы по росписи посуды, рисованию, очистке монет (реставрации), гравировке, изготовлению сумок и сувениров. Посещение постоянных экспозиций будет бесплатным, а стоимость участия в мероприятиях, приуроченных к «Ночи искусств» — 200 рублей. Музей изобразительных искусств подготовил для челябинцев экскурсии по новой выставке «В фарватере Айвазовского», экскурсию по выставке «Уральский сфинкс» и моноспектакль о жизни писателя Александра Пушкина. Ожидается перформанс артистов театра современного танца и показ коллекции одежды «Шторм» от дизайнера Евгения Синицы. В программе заявляют и о проведении творческих мастер-классов по росписи тельняшек, живописи по стеклу и флористике. Стоимость — от 300 рублей. В «Ночь искусств» в театре имени Наума Орлова стартует презентация новых локаций: музейного пространства с выставкой «100 спектаклей — 100 афиш», «Кабинет смотрителя» и других частей театра. Театральный квиз «Шекспировский вопрос» проведет артист театра Вадим Долговых. Также будет представлена экспозиция скульптур Вардкеса Авакяна. Стоимость билета — 300 рублей.