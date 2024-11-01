Знаменитый музыкант едет в Верхнюю Пышму ради уникального рояля за 30 млн

Пианист Алексей Гориболь сыграет на рояли Fazioli в Верхней Пышме

01 ноября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Услышать уникальный рояль можно будет 28 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Знаменитый музыкант и продюсер Алексей Гориболь приедет с концертом в Верхнюю Пышму (Свердловская область) ради уникального инструмента. Он есть лишь в трех городах России и может стоить более 30 млн рублей. Выступать пианист будет вместе с певицей Ольгой Дзусовой, рассказали URA.RU представители «Венского фестиваля». «Этот концерт — инициатива Алексея Гориболя, который давно хотел сесть за рояль Fazioli. Рояли этой фирмы — ценность для театров, консерваторий и концертных залов, в России таких роялей три — в Москве, Санкт-Петербурге и Верхней Пышме», — рассказали в пресс-службе. 28 ноября Гориболь и Дзусова представят программу «Двое в городе» — это композиция из вокальных произведений Микаэла Таривердиева, инструментальных прелюдий и импровизаций, которые выстраиваются в мини-спектакль. Зрители смогут заново для себя открыть фильмы «17 мгновений весны», «До свидания, мальчики», «Человек идет за солнцем» и стихи Марины Цветаевой, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной и других. Концерт пройдет в Theatrum. Его организаторами выступает команда Венского фестиваля, который в 2022 году перестали проводить из-за проблем с лицензией на показ западных фильмов. Сейчас организаторы устраивают pop-up концерты на площадках Екатеринбурга и области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитый музыкант и продюсер Алексей Гориболь приедет с концертом в Верхнюю Пышму (Свердловская область) ради уникального инструмента. Он есть лишь в трех городах России и может стоить более 30 млн рублей. Выступать пианист будет вместе с певицей Ольгой Дзусовой, рассказали URA.RU представители «Венского фестиваля». «Этот концерт — инициатива Алексея Гориболя, который давно хотел сесть за рояль Fazioli. Рояли этой фирмы — ценность для театров, консерваторий и концертных залов, в России таких роялей три — в Москве, Санкт-Петербурге и Верхней Пышме», — рассказали в пресс-службе. 28 ноября Гориболь и Дзусова представят программу «Двое в городе» — это композиция из вокальных произведений Микаэла Таривердиева, инструментальных прелюдий и импровизаций, которые выстраиваются в мини-спектакль. Зрители смогут заново для себя открыть фильмы «17 мгновений весны», «До свидания, мальчики», «Человек идет за солнцем» и стихи Марины Цветаевой, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной и других. Концерт пройдет в Theatrum. Его организаторами выступает команда Венского фестиваля, который в 2022 году перестали проводить из-за проблем с лицензией на показ западных фильмов. Сейчас организаторы устраивают pop-up концерты на площадках Екатеринбурга и области.