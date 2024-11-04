Жители ХМАО бросились заранее скупать туры на Новый год

Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали активно бронировать туры на новогодние праздники. По словам турагентов, путевки в праздники стоят дороже, поэтому большинство клиентов стараются планировать отдых заранее.
«Уже бронируют весну, не говоря уже про Новый год. Его начали бронировать еще летом. Цены на новогодние каникулы выше, поэтому все раскупается. Ближе к праздникам не будет никакого выбора, а цены — просто космос. Поэтому глубина продаж очень сильно выросла. Уже даже спрашивают следующее лето», — пояснила URA.RU турагент Мариана Кульченко.
Из числа топовых зарубежных курортов доступнее всего югорским туристам обходятся Египет, Шри-Ланка, Гоа, а также Арабские Эмираты. При этом дороже всего выходит отдых в Таиланде. Среди отечественных курортов путешественники зимой нередко выбирают Сочи.
Ранее URA.RU рассказывало, что cамым популярным направлением для отдыха летом у жителей ХМАО стал именно Сочи. По данным сервиса OneTwoTrip, доля запросов на авиабилеты тогда составила 37,9%.
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