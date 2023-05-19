Жители ХМАО предпочитают отдыхать в августе в Сочи

OneTwoTrip: жители ХМАО для отпуска в августе выбирают Сочи

20 мая 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

В город-курорт Сочи готово поехать отдыхать почти 40% жителей ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым популярным направлением для отдыха в июне у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал город Сочи. Доля запросов на авиабилеты составляет 37,9% в поиске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Третий месяц лета жители ХМАО хотели бы провести в Сочи. Его доля составляет 37,9% от поисков авиабилетов на июль. Цена перелета начинается от 11 000 рублей в одну сторону», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Следом по популярности идет Махачкала (доля запросов — 17,8%). Стоимость перелета в одну сторону начинается от 9 000 рублей. Замыкает тройку Москва с долей 10,9% и ценой за билет от 6 000 рублей. В топ-5 направлений также попали Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей ХМАО планирует провести майские праздники в Екатеринбурге. На столицу Урала приходится 31,6% заказов на майские праздники.

Самым популярным направлением для отдыха в июне у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал город Сочи. Доля запросов на авиабилеты составляет 37,9% в поиске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Третий месяц лета жители ХМАО хотели бы провести в Сочи. Его доля составляет 37,9% от поисков авиабилетов на июль. Цена перелета начинается от 11 000 рублей в одну сторону», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Следом по популярности идет Махачкала (доля запросов — 17,8%). Стоимость перелета в одну сторону начинается от 9 000 рублей. Замыкает тройку Москва с долей 10,9% и ценой за билет от 6 000 рублей. В топ-5 направлений также попали Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей ХМАО планирует провести майские праздники в Екатеринбурге. На столицу Урала приходится 31,6% заказов на майские праздники.