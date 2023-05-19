Жители ХМАО предпочитают отдыхать в августе в Сочи

Самым популярным направлением для отдыха в июне у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал город Сочи. Доля запросов на авиабилеты составляет 37,9% в поиске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Третий месяц лета жители ХМАО хотели бы провести в Сочи. Его доля составляет 37,9% от поисков авиабилетов на июль. Цена перелета начинается от 11 000 рублей в одну сторону», — сообщили аналитики OneTwoTrip.
Следом по популярности идет Махачкала (доля запросов — 17,8%). Стоимость перелета в одну сторону начинается от 9 000 рублей. Замыкает тройку Москва с долей 10,9% и ценой за билет от 6 000 рублей. В топ-5 направлений также попали Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей ХМАО планирует провести майские праздники в Екатеринбурге. На столицу Урала приходится 31,6% заказов на майские праздники.
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