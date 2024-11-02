Свердловчанин воткнул шампур в сердце другу. Фото

02 ноября 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Сыщики оперативно задержали обвиняемого Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Заречном (Свердловская область) 35-летний мужчина убил 26-летнего знакомого, воткнув ему шампур в область сердца. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти не смогли. Подробности происшествия URA.RU рассказали в региональных силовых структурах. «По версии следствия, утром 29 октября обвиняемый выпивал в гостях у знакомого. Между ними завязался конфликт, в ходе которого фигурант вооружился шампуром и нанес удар оппоненту. С ранением его доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вину обвиняемый признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд арестовал фигуранта. Вот как прокомментировал ЧП глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Известное выражение „Ищите женщину“ как нельзя кстати применимо к этой криминальной ситуации. Фигурант пояснил, что поводом для конфликта стало то, что потерпевший, незадолго до драки с гостем, ударил свою подругу. Обвиняемый высказал ему претензию, но тот попросил не вмешиваться. После этого — слово за слово — между мужчинами и началась ссора, к сожалению, окончившаяся трагически», — отметил полковник. Орудие убийства Фото: предоставлено свердловским СУ СК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Заречном (Свердловская область) 35-летний мужчина убил 26-летнего знакомого, воткнув ему шампур в область сердца. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти не смогли. Подробности происшествия URA.RU рассказали в региональных силовых структурах. «По версии следствия, утром 29 октября обвиняемый выпивал в гостях у знакомого. Между ними завязался конфликт, в ходе которого фигурант вооружился шампуром и нанес удар оппоненту. С ранением его доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вину обвиняемый признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд арестовал фигуранта. Вот как прокомментировал ЧП глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Известное выражение „Ищите женщину“ как нельзя кстати применимо к этой криминальной ситуации. Фигурант пояснил, что поводом для конфликта стало то, что потерпевший, незадолго до драки с гостем, ударил свою подругу. Обвиняемый высказал ему претензию, но тот попросил не вмешиваться. После этого — слово за слово — между мужчинами и началась ссора, к сожалению, окончившаяся трагически», — отметил полковник.