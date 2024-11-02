В Перми изменится маршрут одного автобуса

В Перми маршрут движения автобуса №26 в выходные дни изменится. Автобус будет заезжать на улицу Мотовилихинская, сообщили в городском департамент транспорта.
«С 3 ноября часть рейсов автобуса №26 по выходным будет совершать заезд на улицу Мотовилихинскую. Такой маршрут у автобуса по будням», — сказано в сообщении.
Автобус №26 ездит в Мотовилихинском районе по маршруту «Центральная усадьба — улица Ушинского». Изменения в график движения внесли по просьбе местных жителей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на зимнее время уберут автобус №46, который ездит от Театра-Театра до Северного кладбища. Также изменится движение маршрута №65.
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