В Перми изменится маршрут одного автобуса

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Автобус будет заезжать на еще одну улицу
Автобус будет заезжать на еще одну улицу Фото:

В Перми маршрут движения автобуса №26 в выходные дни изменится. Автобус будет заезжать на улицу Мотовилихинская, сообщили в городском департамент транспорта.

«С 3 ноября часть рейсов автобуса №26 по выходным будет совершать заезд на улицу Мотовилихинскую. Такой маршрут у автобуса по будням», — сказано в сообщении.

Автобус №26 ездит в Мотовилихинском районе по маршруту «Центральная усадьба — улица Ушинского». Изменения в график движения внесли по просьбе местных жителей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на зимнее время уберут автобус №46, который ездит от Театра-Театра до Северного кладбища. Также изменится движение маршрута №65.

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В Перми маршрут движения автобуса №26 в выходные дни изменится. Автобус будет заезжать на улицу Мотовилихинская, сообщили в городском департамент транспорта. «С 3 ноября часть рейсов автобуса №26 по выходным будет совершать заезд на улицу Мотовилихинскую. Такой маршрут у автобуса по будням», — сказано в сообщении. Автобус №26 ездит в Мотовилихинском районе по маршруту «Центральная усадьба — улица Ушинского». Изменения в график движения внесли по просьбе местных жителей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на зимнее время уберут автобус №46, который ездит от Театра-Театра до Северного кладбища. Также изменится движение маршрута №65.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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