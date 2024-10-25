В Перми временно отменят один автобус

В Перми с 27 октября прекратит курсировать автобус №46. Он ездит от Пермского академического Театра-Театра до Северного кладбища, сообщили в городском департаменте транспорта.
«С 27 октября автобус №46 временно прекратит работу на зимний период», — сказано в сообщении. Также изменится движение маршрута №65, который ездил от кооператива «Сосновый бор» до остановки «Березовая роща». Его схему движения сократят, и он будет ходить от остановки «Садовая» до остановки «Березовая роща». Но эти изменения только на время. Летом автобусы №46 и 65 снова будут ездить по старым маршрутам.
Ранее URA.RU рассказало, что 27 октября не будет ходить трамвай №3. Это связано с ремонтом дороги на улице Дзержинского.
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