В Перми временно отменят один автобус

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Автобус отменят только на зимний период
Автобус отменят только на зимний период Фото:

В Перми с 27 октября прекратит курсировать автобус №46. Он ездит от Пермского академического Театра-Театра до Северного кладбища, сообщили в городском департаменте транспорта.

«С 27 октября автобус №46 временно прекратит работу на зимний период», — сказано в сообщении. Также изменится движение маршрута №65, который ездил от кооператива «Сосновый бор» до остановки «Березовая роща». Его схему движения сократят, и он будет ходить от остановки «Садовая» до остановки «Березовая роща». Но эти изменения только на время. Летом автобусы №46 и 65 снова будут ездить по старым маршрутам.

Ранее URA.RU рассказало, что 27 октября не будет ходить трамвай №3. Это связано с ремонтом дороги на улице Дзержинского.

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В Перми с 27 октября прекратит курсировать автобус №46. Он ездит от Пермского академического Театра-Театра до Северного кладбища, сообщили в городском департаменте транспорта. «С 27 октября автобус №46 временно прекратит работу на зимний период», — сказано в сообщении. Также изменится движение маршрута №65, который ездил от кооператива «Сосновый бор» до остановки «Березовая роща». Его схему движения сократят, и он будет ходить от остановки «Садовая» до остановки «Березовая роща». Но эти изменения только на время. Летом автобусы №46 и 65 снова будут ездить по старым маршрутам. Ранее URA.RU рассказало, что 27 октября не будет ходить трамвай №3. Это связано с ремонтом дороги на улице Дзержинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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