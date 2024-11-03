03 ноября 2024

Мэр Перми Соснин на концерте ко Дню народного единства наградил героев СВО. Фото

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В День города увековечили имя композитора Крылатова и баскетболиста Белова. Пермь, чиновник, праздник, соснин эдуард
По мнению Эдуарда Соснина, праздник объединяет людей и напоминает о важности сплоченности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми в рамках концерта «Мы вместе» в честь Дня народного единства провели церемонию награждения участников спецоперации. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин.

«На концерте вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указом президента РФ Андрей Сергеевич, Андрей Анатольевич, Юрий Иванович были удостоены медалей „За отвагу“. Эти герои являются гордостью нашей страны и примером для всех нас», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в праздничном обращении к жителям региона отмечал, что сплоченность является отличительной особенностью всех граждан России. В своем telegram-канале он разместил видео, где пермяки исполняют гимн края на разных языках.

https://t.me/eduardsosnin/4099
Церемонию вручения медалей приурочили к празднику

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В Перми в рамках концерта «Мы вместе» в честь Дня народного единства провели церемонию награждения участников спецоперации. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин. «На концерте вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указом президента РФ Андрей Сергеевич, Андрей Анатольевич, Юрий Иванович были удостоены медалей „За отвагу“. Эти герои являются гордостью нашей страны и примером для всех нас», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в праздничном обращении к жителям региона отмечал, что сплоченность является отличительной особенностью всех граждан России. В своем telegram-канале он разместил видео, где пермяки исполняют гимн края на разных языках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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