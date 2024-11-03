В Перми в рамках концерта «Мы вместе» в честь Дня народного единства провели церемонию награждения участников спецоперации. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин.
«На концерте вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указом президента РФ Андрей Сергеевич, Андрей Анатольевич, Юрий Иванович были удостоены медалей „За отвагу“. Эти герои являются гордостью нашей страны и примером для всех нас», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в праздничном обращении к жителям региона отмечал, что сплоченность является отличительной особенностью всех граждан России. В своем telegram-канале он разместил видео, где пермяки исполняют гимн края на разных языках.
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В Перми в рамках концерта «Мы вместе» в честь Дня народного единства провели церемонию награждения участников спецоперации. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин. «На концерте вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указом президента РФ Андрей Сергеевич, Андрей Анатольевич, Юрий Иванович были удостоены медалей „За отвагу“. Эти герои являются гордостью нашей страны и примером для всех нас», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в праздничном обращении к жителям региона отмечал, что сплоченность является отличительной особенностью всех граждан России. В своем telegram-канале он разместил видео, где пермяки исполняют гимн края на разных языках.