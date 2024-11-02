02 ноября 2024

В центре Челябинска восстановили подачу воды после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Восстановительные работы на водопроводе в центре Челябинска длились весь день Фото:

В Советском районе Челябинска вечером 3 ноября коммунальные службы ликвидировали прорыв водовода. Об этом заявили в городской администрации.

«Аварийная ситуация на улице Тимирязева устранена. Водоснабжение восстановлено», — сообщили в челябинской мэрии.

Подачу воды приостановили в полдень 3 ноября. Из-за ЧП без воды остались жители домов на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, проспект Ленина и так далее.

Как URA.RU сообщало ранее, на месте работала бригада сварщиков. Первоначально сроки окончания восстановительных работ не назывались.

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В Советском районе Челябинска вечером 3 ноября коммунальные службы ликвидировали прорыв водовода. Об этом заявили в городской администрации. «Аварийная ситуация на улице Тимирязева устранена. Водоснабжение восстановлено», — сообщили в челябинской мэрии. Подачу воды приостановили в полдень 3 ноября. Из-за ЧП без воды остались жители домов на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, проспект Ленина и так далее. Как URA.RU сообщало ранее, на месте работала бригада сварщиков. Первоначально сроки окончания восстановительных работ не назывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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