Общество ЖКХ и Городская среда В центре Челябинска восстановили подачу воды после аварии 03 ноября 2024 в 22:13 Размер текста - 17 + Восстановительные работы на водопроводе в центре Челябинска длились весь день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советском районе Челябинска вечером 3 ноября коммунальные службы ликвидировали прорыв водовода. Об этом заявили в городской администрации. «Аварийная ситуация на улице Тимирязева устранена. Водоснабжение восстановлено», — сообщили в челябинской мэрии. Подачу воды приостановили в полдень 3 ноября. Из-за ЧП без воды остались жители домов на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, проспект Ленина и так далее. Как URA.RU сообщало ранее, на месте работала бригада сварщиков. Первоначально сроки окончания восстановительных работ не назывались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Советском районе Челябинска вечером 3 ноября коммунальные службы ликвидировали прорыв водовода. Об этом заявили в городской администрации. «Аварийная ситуация на улице Тимирязева устранена. Водоснабжение восстановлено», — сообщили в челябинской мэрии. Подачу воды приостановили в полдень 3 ноября. Из-за ЧП без воды остались жители домов на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, проспект Ленина и так далее. Как URA.RU сообщало ранее, на месте работала бригада сварщиков. Первоначально сроки окончания восстановительных работ не назывались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям