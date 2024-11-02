В центре Челябинска восстановили подачу воды после аварии

В Советском районе Челябинска вечером 3 ноября коммунальные службы ликвидировали прорыв водовода. Об этом заявили в городской администрации.
«Аварийная ситуация на улице Тимирязева устранена. Водоснабжение восстановлено», — сообщили в челябинской мэрии.
Подачу воды приостановили в полдень 3 ноября. Из-за ЧП без воды остались жители домов на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, проспект Ленина и так далее.
Как URA.RU сообщало ранее, на месте работала бригада сварщиков. Первоначально сроки окончания восстановительных работ не назывались.
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