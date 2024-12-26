Новые автобусы-гармошки вышли на популярный маршрут в Челябинске

На популярный маршрут автобуса №64 в Челябинске к имеющимся 12 машинам 26 декабря вывели девять дополнительных автобусов-«гармошек». Старт транспорта в вечерний час-пик дал губернатор региона Алексей Текслер.
«С сегодняшнего вечернего пика на 64 маршруте к уже имеющимся 12 „гармошкам“ добавятся девять. Старт новым машинам только что дал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации».
Маршрут №64 в Челябинске осенью планировали полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Переход был намечен на 2025 год, но для роста провозной способности маршрута состоялся раньше.
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