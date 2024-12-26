Новые автобусы-гармошки вышли на популярный маршрут в Челябинске

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Новый автобус с гармошкой. Челябинск, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажирский транспорт, городской транспорт, автобус с гармошкой
К 12 автобусам добавили еще девять «гармошек» Фото:

На популярный маршрут автобуса №64 в Челябинске к имеющимся 12 машинам 26 декабря вывели девять дополнительных автобусов-«гармошек». Старт транспорта в вечерний час-пик дал губернатор региона Алексей Текслер.

«С сегодняшнего вечернего пика на 64 маршруте к уже имеющимся 12 „гармошкам“ добавятся девять. Старт новым машинам только что дал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Маршрут №64 в Челябинске осенью планировали полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Переход был намечен на 2025 год, но для роста провозной способности маршрута состоялся раньше.

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На популярный маршрут автобуса №64 в Челябинске к имеющимся 12 машинам 26 декабря вывели девять дополнительных автобусов-«гармошек». Старт транспорта в вечерний час-пик дал губернатор региона Алексей Текслер. «С сегодняшнего вечернего пика на 64 маршруте к уже имеющимся 12 „гармошкам“ добавятся девять. Старт новым машинам только что дал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации». Маршрут №64 в Челябинске осенью планировали полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Переход был намечен на 2025 год, но для роста провозной способности маршрута состоялся раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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