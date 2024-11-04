Yle: в Финляндии произошел мощный взрыв на фабрике

В Финляндии 4 ноября произошел взрыв на предприятии по изготовлению тарного картона. Генеральный директор завода Юха Коукка сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы.
«Произошло что-то необычное [взрыв], ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — поделился с журналистами Коукка. Как сообщает Yle, СМИ не допустили на место происшествия. Расследованием причин аварии займутся полиция и государственный центр Otkes, специализирующийся на крупных авариях, катастрофах и несчастных случаях.
Масштаб материальных потерь пока не определен. Генеральный директор завода не смог предоставить информацию о сроках возобновления работы предприятия. Завод в Куопио является частью международной корпорации Mondi. В июне 2024 года здесь был завершен инвестиционный проект стоимостью 125 миллионов евро.
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