04 ноября 2024

Yle: в Финляндии произошел мощный взрыв на фабрике

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Взрыв произошел из-за резервуара для целлюлозы
Взрыв произошел из-за резервуара для целлюлозы Фото:

В Финляндии 4 ноября произошел взрыв на предприятии по изготовлению тарного картона. Генеральный директор завода Юха Коукка сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы. 

«Произошло что-то необычное [взрыв], ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — поделился с журналистами Коукка. Как сообщает Yle, СМИ не допустили на место происшествия. Расследованием причин аварии займутся полиция и государственный центр Otkes, специализирующийся на крупных авариях, катастрофах и несчастных случаях.

Масштаб материальных потерь пока не определен. Генеральный директор завода не смог предоставить информацию о сроках возобновления работы предприятия. Завод в Куопио является частью международной корпорации Mondi. В июне 2024 года здесь был завершен инвестиционный проект стоимостью 125 миллионов евро.

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В Финляндии 4 ноября произошел взрыв на предприятии по изготовлению тарного картона. Генеральный директор завода Юха Коукка сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы.  «Произошло что-то необычное [взрыв], ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — поделился с журналистами Коукка. Как сообщает Yle, СМИ не допустили на место происшествия. Расследованием причин аварии займутся полиция и государственный центр Otkes, специализирующийся на крупных авариях, катастрофах и несчастных случаях. Масштаб материальных потерь пока не определен. Генеральный директор завода не смог предоставить информацию о сроках возобновления работы предприятия. Завод в Куопио является частью международной корпорации Mondi. В июне 2024 года здесь был завершен инвестиционный проект стоимостью 125 миллионов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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