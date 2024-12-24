В Алтайском крае при пожаре многодетная семья потеряла трех детей

В селе Дружба Алтайского края разгорелся двухэтажный жилой дом, где проживала многодетная семья. Родители смогли вывести на улицу двух детей, однако трое не смогли выбраться из дома. Ранее выведенная девочка также не выжила. Об этом сообщает МЧС России.
«В селе Дружба загорелся двухквартирный дом. Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и мальчик 16-летний мальчик госпитализированы», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Отмечается, что площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
В декабре также сообщалось о другом пожаре, на это раз в Свердловской области, где также погиб ребенок, еще трое пострадали. Тогда причиной назвали неосторожное обращение детей с онем. Однако жильцы многоквартирного дома сообщали, что у них в доме также наблюдаются неполадки с проводкой. В Саратовской области также недавно в огне погиб ребенок, передает RT.
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