Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столтенберг отказался от сотрудничества с разведкой СССР
Столтенберг отказался от сотрудничества с разведкой СССР Фото:

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг был в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов. Об этом заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

«По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов», — передают РИА Новости слова Винокурова. Он добавил, что Столтенберг отказался от сотрудничества и сообщил норвежской полиции о своих контактах.

Ранее Столтенберг рассказал Financial Times, как в 1980-х годах обедал с сотрудником КГБ по фамилии Кириллов, передает RT. Он отметил, что его приглашали на такие мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг был в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов. Об этом заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. «По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов», — передают РИА Новости слова Винокурова. Он добавил, что Столтенберг отказался от сотрудничества и сообщил норвежской полиции о своих контактах. Ранее Столтенберг рассказал Financial Times, как в 1980-х годах обедал с сотрудником КГБ по фамилии Кириллов, передает RT. Он отметил, что его приглашали на такие мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...