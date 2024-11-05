Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг был в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов. Об этом заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
«По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов», — передают РИА Новости слова Винокурова. Он добавил, что Столтенберг отказался от сотрудничества и сообщил норвежской полиции о своих контактах.
Ранее Столтенберг рассказал Financial Times, как в 1980-х годах обедал с сотрудником КГБ по фамилии Кириллов, передает RT. Он отметил, что его приглашали на такие мероприятия.
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