05 ноября 2024

Президент Финляндии отверг идею о мире на Украине по собственной модели

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Украинский кризис нельзя разрешить с помощью финской модели, считает Стубб
Украинский кризис нельзя разрешить с помощью финской модели, считает Стубб Фото:
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Президент Финляндии Александр Стубб решительно выступил против применения финской модели мирного урегулирования для Украины. Он отверг сравнения текущего конфликта с советско-финляндской войной 1940 года, в ходе которой северная страна потеряла часть территорий, но сохранила нейтралитет.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — сказал Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов, детали которой привел MTV Uutiset. Лидер категорически отклонил предложения о возможности использования финской модели для решения украинского кризиса.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что Украина должна самостоятельно определить параметры своего суверенитета и пути разрешения конфликта. В отклике на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и его окружение рассматривают возможность использования финской модели, президент северной державы заявил: «Ответ однозначный — нет».

Для начала переговоров с Россией Киев должен отвести свои войска с территорий РФ, включая новые регионы. Об этом ранее напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Президент Финляндии Александр Стубб решительно выступил против применения финской модели мирного урегулирования для Украины. Он отверг сравнения текущего конфликта с советско-финляндской войной 1940 года, в ходе которой северная страна потеряла часть территорий, но сохранила нейтралитет. «Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — сказал Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов, детали которой привел MTV Uutiset. Лидер категорически отклонил предложения о возможности использования финской модели для решения украинского кризиса. Кроме того, Стубб подчеркнул, что Украина должна самостоятельно определить параметры своего суверенитета и пути разрешения конфликта. В отклике на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и его окружение рассматривают возможность использования финской модели, президент северной державы заявил: «Ответ однозначный — нет». Для начала переговоров с Россией Киев должен отвести свои войска с территорий РФ, включая новые регионы. Об этом ранее напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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