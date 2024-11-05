05 ноября 2024

Челябинский губернатор Текслер назначил четырех новых министров

Челябинский губернатор Текслер назначил четырех новых министров
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Алексей Текслер изменил структуру челябинского правительства после сентябрьских выборов
Губернатор Алексей Текслер изменил структуру челябинского правительства после сентябрьских выборов Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил глав вновь образованных министерств. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Подписаны постановления губернатора об образовании новых министерств. Министерство ЖКХ возглавила Людмила Алпатова. Министерство молодежной политики — Юрий Болдырев. Министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий — Ольга Никитина. Руководить министерством международного и межрегионального сотрудничества будет Дмитрий Глухарев», — сообщили в пресс-службе.

Структура правительства региона изменилась после губернаторских выборов, прошедших 7-8 сентября. Созданные ведомства были выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил глав вновь образованных министерств. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «Подписаны постановления губернатора об образовании новых министерств. Министерство ЖКХ возглавила Людмила Алпатова. Министерство молодежной политики — Юрий Болдырев. Министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий — Ольга Никитина. Руководить министерством международного и межрегионального сотрудничества будет Дмитрий Глухарев», — сообщили в пресс-службе. Структура правительства региона изменилась после губернаторских выборов, прошедших 7-8 сентября. Созданные ведомства были выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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