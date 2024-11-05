Челябинский губернатор Текслер назначил четырех новых министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил глав вновь образованных министерств. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Подписаны постановления губернатора об образовании новых министерств. Министерство ЖКХ возглавила Людмила Алпатова. Министерство молодежной политики — Юрий Болдырев. Министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий — Ольга Никитина. Руководить министерством международного и межрегионального сотрудничества будет Дмитрий Глухарев», — сообщили в пресс-службе.
Структура правительства региона изменилась после губернаторских выборов, прошедших 7-8 сентября. Созданные ведомства были выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».
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