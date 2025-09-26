В Челябинске закроют проезд на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных

В Челябинске в ночь с 26 на 27 сентября будет закрыт проезд на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«С 22:00 часов 26.09.2025 года до 10:00 часов 27.09.2025 года в связи с ремонтными работами будет закрыто движение через трамвайные пути на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Участникам дорожного движения рекомендовано учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Челябинске ранее начался ремонт трамвайных путей по улице Кирова. Ранее с 23 августа также были введены ограничения для автотранспорта на пересечении Кирова и Братьев Кашириных. Общественный транспорт в этот период следовал по временным маршрутам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!