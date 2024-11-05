05 ноября 2024

Кухарук вошел в топ самых влиятельных губернаторов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук увеличил свое политическое влияние за счет привлечения в регион иностранных студентов. В рейтинге влияния глав субъектов РФ Кухарук поднялся с 19-го на 15-е место, уступив на одну позицию губернатору Тюменской области Александру Моору. Позиции губернаторов оценило агентство политических и экономических коммуникаций.

«Перспективным каналом коммуникации России с зарубежными государствами становятся региональные проекты в культурной и образовательной сфере. Так, глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в ходе VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, акцентировал внимание на реализуемой регионом инициативе „Неделя русского языка в зарубежных государствах“, позволившей привлечь несколько сотен иностранных студентов в вузы округа», — следует из сообщения агентства.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук увеличил свое политическое влияние за счет привлечения в регион иностранных студентов. В рейтинге влияния глав субъектов РФ Кухарук поднялся с 19-го на 15-е место, уступив на одну позицию губернатору Тюменской области Александру Моору. Позиции губернаторов оценило агентство политических и экономических коммуникаций. «Перспективным каналом коммуникации России с зарубежными государствами становятся региональные проекты в культурной и образовательной сфере. Так, глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в ходе VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, акцентировал внимание на реализуемой регионом инициативе „Неделя русского языка в зарубежных государствах“, позволившей привлечь несколько сотен иностранных студентов в вузы округа», — следует из сообщения агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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