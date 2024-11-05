Кухарук вошел в топ самых влиятельных губернаторов РФ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук увеличил свое политическое влияние за счет привлечения в регион иностранных студентов. В рейтинге влияния глав субъектов РФ Кухарук поднялся с 19-го на 15-е место, уступив на одну позицию губернатору Тюменской области Александру Моору. Позиции губернаторов оценило агентство политических и экономических коммуникаций.
«Перспективным каналом коммуникации России с зарубежными государствами становятся региональные проекты в культурной и образовательной сфере. Так, глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в ходе VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, акцентировал внимание на реализуемой регионом инициативе „Неделя русского языка в зарубежных государствах“, позволившей привлечь несколько сотен иностранных студентов в вузы округа», — следует из сообщения агентства.
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