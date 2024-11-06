06 ноября 2024

Пермская строительная фирма требует от МВД 10,6 млн рублей за утраченные векселя

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам заявителей, ценные бумаги были изъяты при обыске и в дальнейшем не возвращены
По словам заявителей, ценные бумаги были изъяты при обыске и в дальнейшем не возвращены Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от ООО «Строительное управление №8» о взыскании с ГУ МВД России по региону 10,6 млн рублей. Это стоимость девяти векселей, изъятых во время обыска и дальнейшем исчезнувших, указано в материалах дела.

«Суд начал разбирательство по иску „СУ №8“. Компания просит взыскать с ответчика ущерб в 10,6 млн рублей — номинальную стоимость девяти ценных бумаг», — на делопроизводство ссылается «РБК Пермь».

Обыск в строительной компании провели в рамках дела о мошенничестве. Версия силовиков, что при строительстве многоквартирных домов в селе Култаево было похищено 250 тысяч рублей, не подтвердилась. Расследование прекратили в конце декабря 2023 года. Бывшие подозреваемые получили право на реабилитацию.

В полиции на претензии строителей отвечали — обращение по векселям зарегистрировано в книге учета. При этом не было озвучено никакой конкретики. Первое заседание по иску об утраченных ценных бумагах проведут 5 декабря. С учетом финансового положения «СУ №8» предоставлена отсрочка уплаты многотысячной госпошлины.

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В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от ООО «Строительное управление №8» о взыскании с ГУ МВД России по региону 10,6 млн рублей. Это стоимость девяти векселей, изъятых во время обыска и дальнейшем исчезнувших, указано в материалах дела. «Суд начал разбирательство по иску „СУ №8“. Компания просит взыскать с ответчика ущерб в 10,6 млн рублей — номинальную стоимость девяти ценных бумаг», — на делопроизводство ссылается «РБК Пермь». Обыск в строительной компании провели в рамках дела о мошенничестве. Версия силовиков, что при строительстве многоквартирных домов в селе Култаево было похищено 250 тысяч рублей, не подтвердилась. Расследование прекратили в конце декабря 2023 года. Бывшие подозреваемые получили право на реабилитацию. В полиции на претензии строителей отвечали — обращение по векселям зарегистрировано в книге учета. При этом не было озвучено никакой конкретики. Первое заседание по иску об утраченных ценных бумагах проведут 5 декабря. С учетом финансового положения «СУ №8» предоставлена отсрочка уплаты многотысячной госпошлины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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