В екатеринбургском поселке Исток накрыли гаражный цех по разливу метаноловой стеклоомывающей жидкости, организованный уроженцами Армении. Всего обнаружили три тонны паленой продукции, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«В помещении цеха было обнаружено три тонны готовой продукции (из них одна тонна уже была разлита в бутыли и готова к реализации). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 234 УК (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта)», — написал Чукреев в своем Telegram-канале.
По его словам, силовики также задержали работника предприятия — 18-летнего парня. Опасную жидкость производили несколько недель, пока о цехе не узнали общественники и полицейские.
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