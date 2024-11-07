Shot: двое осужденных сбежали из колонии в Амурской области

В Амурской области из исправительной колонии (ИК) сбежали двое заключенных — Никита Иванов и Игорь Чумак. Они были приговорены к принудительным работам.
«В минувший вторник двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы, сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчины до сих пор находятся в розыске после побега.
Известно, что Чумака определили в ИК на год и два месяца за нанесение побоев и заведомо ложный донос о совершении преступления. В свою очередь, Иванов должен отсидеть в колонии четыре года за угон автомобиля и незаконное проникновение в жилье. Об этом сообщает Life.
URA.RU направило запрос по ситуации в ФКУ ИК-2 по Амурской области. На момент публикации материала ответа не поступило.
Обновлено в 08:30 (мск). ФСИН опровергла побег зэков. «Они задержаны, так как не явились в исправительный центр», — передает РИА Новости сообщение службы.
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