Shot: двое осужденных сбежали из колонии в Амурской области

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Из ИК в Амурской области сбежали двое заключенных, их ищут
Из ИК в Амурской области сбежали двое заключенных, их ищут Фото:

В Амурской области из исправительной колонии (ИК) сбежали двое заключенных — Никита Иванов и Игорь Чумак. Они были приговорены к принудительным работам.

«В минувший вторник двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы, сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчины до сих пор находятся в розыске после побега.

Известно, что Чумака определили в ИК на год и два месяца за нанесение побоев и заведомо ложный донос о совершении преступления. В свою очередь, Иванов должен отсидеть в колонии четыре года за угон автомобиля и незаконное проникновение в жилье. Об этом сообщает Life.

URA.RU направило запрос по ситуации в ФКУ ИК-2 по Амурской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

Обновлено в 08:30 (мск). ФСИН опровергла побег зэков. «Они задержаны, так как не явились в исправительный центр», — передает РИА Новости сообщение службы.

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В Амурской области из исправительной колонии (ИК) сбежали двое заключенных — Никита Иванов и Игорь Чумак. Они были приговорены к принудительным работам. «В минувший вторник двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы, сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчины до сих пор находятся в розыске после побега. Известно, что Чумака определили в ИК на год и два месяца за нанесение побоев и заведомо ложный донос о совершении преступления. В свою очередь, Иванов должен отсидеть в колонии четыре года за угон автомобиля и незаконное проникновение в жилье. Об этом сообщает Life. URA.RU направило запрос по ситуации в ФКУ ИК-2 по Амурской области. На момент публикации материала ответа не поступило. Обновлено в 08:30 (мск). ФСИН опровергла побег зэков. «Они задержаны, так как не явились в исправительный центр», — передает РИА Новости сообщение службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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